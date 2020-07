Recovery Fund: cosa chiede davvero l’Europa su Quota 100 e legge Fornero (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il paragrafo A19 delle conclusioni del Consiglio Europeo che ha varato il Recovery Fund delinea i criteri con i quali la Commissione valuterà i “piani per la ripresa e la resilienza” dei vari Stati, entro due mesi dalla loro presentazione. Si spiega quindi che «nella valutazione il punteggio più alto deve essere ottenuto per quanto riguarda i criteri della coerenza con le raccomandazioni specifiche per Paese, nonché del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica». Nel testo si legge quindi un richiamo alle raccomandazioni rivolte in questi anni all’Europa e all’Italia, che si potrebbe sintetizzare come fa il Messaggero oggi: Non invertire il percorso avviato con le riforme previdenziali degli ... Leggi su nextquotidiano

