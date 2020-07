Piacenza: magistratura sequestra caserma e arresta sette carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto l'immediata sospensione dall'impiego per i militari coinvolti nell'inchiesta Leggi su firenzepost

PIACENZA – Una caserma dei Carabinieri posta sotto sequestro e sette militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. E’ un’inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta ...Per la prima volta in Italia una caserma dei carabinieri è stata sequestrata dalla Procura. È successo a Piacenza, dove l’immobile di via Caccialupo è stato “sottoposto a sequestro penale” perché teat ...