NBA, al via gli scrimmage: ecco tutte le date e le partite in programma (Di mercoledì 22 luglio 2020) La NBA ha reso noto il calendario esatto di tutti gli scrimmage delle varie squadra in vista della ripartenza della stagione 2019-20 al Walt Disney World Resort di Orlando. tutte e 22 le squadre partecipanti all’interno della bolla giocheranno almeno tre scrimmage prima del 30 luglio, data in cui ricomincerà ufficialmente la regular season. La NBA ha anche chiarito che durante queste partite “d’esibizione” utilizzerà quarti di 10 minuti anziché i soliti 12 minuti. Mercoledì 22 luglio Orlando Magic vs. LA Clippers (21 italiane) Washington Wizards vs. Denver Nuggets (21.30) New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets (1.00) Sacramento Kings vs. Miami Heat (2.00) Giovedì 23 luglio San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks (21 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA Le date e le partite in programma nei prossimi giorni di scrimmage: ecco il calendario completo - sportli26181512 : NBA, Wade-Anthony-Paul e un 'Big 3' davvero speciale: nasce Social Change Fund': Le tre leggende NBA uniscono i lor… - lamaniadelcesto : ? L'attesa è finita. ?? Pronti, partenza, VIA! Da stasera torna la pallacanestro giocata a distanza di oltre 130 gi… - CatelliRossella : Basket Nba: la 'bolla' funziona, nessun giocatore positivo al coronavirus - mariot_22 : Draymond Green e Charles Barkley scelgono la via della diplomazia -

Ultime Notizie dalla rete : NBA via NBA, al via le amichevoli prima della ripresa Corriere dello Sport NBA, al via gli scrimmage: ecco tutte le date e le partite in programma

La NBA ha reso noto il calendario esatto di tutti gli scrimmage delle varie squadra in vista della ripartenza della stagione 2019-20 al Walt Disney World Resort di Orlando. Tutte e 22 le squadre parte ...

NBA, Wade-Anthony-Paul e un "Big 3" davvero speciale: nasce Social Change Fund"

Le tre leggende NBA uniscono i loro sforzi nel sociale (mettendo mano alle loro tasche) per dar via a un nuovo ambizioso progetto che affronti i problemi critici delle comunità afroamericane: brutalit ...

La NBA ha reso noto il calendario esatto di tutti gli scrimmage delle varie squadra in vista della ripartenza della stagione 2019-20 al Walt Disney World Resort di Orlando. Tutte e 22 le squadre parte ...Le tre leggende NBA uniscono i loro sforzi nel sociale (mettendo mano alle loro tasche) per dar via a un nuovo ambizioso progetto che affronti i problemi critici delle comunità afroamericane: brutalit ...