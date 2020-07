Murillo, opzione riscatto scaduta: Samp e Celta dovranno trattare (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Celta Vigo vuole trattenere Murillo: opzione riscatto scaduta, ora serve raggiungere una nuova intesa con la Sampdoria È scaduta l’opzione di acquisto di Jeison Murillo da parte del Celta Vigo, che avrebbe dovuto versare nei giorni scorsi 14 milioni di euro nelle casse della Sampdoria per riscattare il difensore colombiano. Come riporta Sampnews24.com la volontà del club spagnolo, fresco di permanenza in Liga, è quella di trattenere almeno per un’altra stagione il classe ’92, ma sarà necessario raggiungere un nuovo accordo con i blucerchiati che preveda la stessa cifra con l’inserimento di bonus e pagamenti ... Leggi su calcionews24

