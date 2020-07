L’ebike con due ruote motrici per andare dappertutto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Super Monarch Crown AWD 1500Le fat ebike, che si stanno sempre più diffondendo anche in Italia, nei modelli di fascia alta permettono di fare del fuoristrada di buon livello. È questo il caso della Super Monarch Crown AWD 1500 della E-Cells, una ebike che solo guardandola si riesce a comprendere che è decisamente sopra le righe. Sarà per la verniciatura camouflage in perfetto stile militare, sarà perché ha tutto doppio: doppi motori, doppie batterie, doppie sospensioni e doppi portapacchi. Secondo i produttori, la Super Monarch Crown AWD 1500 ha tutte le caratteristiche tecniche per andare alla grande off-road, grazie ai due motori collocati alle ruote da 52V e 1.100 W, che garantiscono una potenza di picco complessiva di 2300 watt. Questi ultimi sono stati costruiti su ... Leggi su wired

satoboy_ : RT @andrevecchione: Nei mesi estivi è cresciuto l'interesse degli utenti per l'#ebike. Con @Viralbeat abbiamo indagato le conversazioni web… - AndreaBallocchi : RT @ste_panzeri: Viaggiare con l'#autoelettrica è possibile e ancora meglio è il #cicloturismo in #ebike. Ne ho parlato con quattro esperti… - Viralbeat : RT @andrevecchione: Nei mesi estivi è cresciuto l'interesse degli utenti per l'#ebike. Con @Viralbeat abbiamo indagato le conversazioni web… - ste_panzeri : Viaggiare con l'#autoelettrica è possibile e ancora meglio è il #cicloturismo in #ebike. Ne ho parlato con quattro… - andrevecchione : Nei mesi estivi è cresciuto l'interesse degli utenti per l'#ebike. Con @Viralbeat abbiamo indagato le conversazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ebike con Bonus bici elettriche e monopattini da 500 euro. Come ottenere il buono «digitale» Corriere della Sera