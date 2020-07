Ischia, denunciato mentre prende il sole in spiaggia: “Lei qui non può stare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Beccato in spiaggia a prendere il sole nonostante il foglio di via notificatogli la scorsa estate. Carabinieri denunciano 29enne. I Carabinieri della Stazione di Ischia nel corso di mirati servizi, disposti dal Comando Provinciale di Napoli, finalizzati al monitoraggio dei flussi turistici con particolare attenzione ai frequentatori delle spiagge, hanno denunciato un 29enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato mentre prendeva il sole sulla spiaggia di “San Pietro”, è risultato essere destinatario del Foglio di Via dall’isola di Ischia, emesso la scorsa estate dalla ... Leggi su anteprima24

