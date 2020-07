In Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo 2 mesi: sono in isolamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non hanno più sintomi ma continuano a stare in isolamento. L’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera si è rivolto al Ministero della Salute: «Aggiornate le linee guida» Leggi su corriere

Coronavirus, in Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo 2 mesi: sono in isolamento

Si sono ammalati di Covid-19 due mesi fa. Oggi non hanno più sintomi ma il loro tampone risulta debolmente positivo. E sono costretti a rimanere in isolamento. È la sorte che accomuna 2 mila lombardi ...

Lombardia, appuntamento elettorale 20-21 settembre: scattata la par condicio

Referendum costituzionale del 20-21 settembre: scatta la par condicio per i mezzi d’informazione e per le pubbliche amministrazioni Milano, 22 luglio 2020 - È scattata dal 18 luglio la par condicio pe ...

