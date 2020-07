Gorizia: bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore. Era con un centro estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del dodicenne Leggi su firenzepost

RaiNews : Il corpo del bambino, 12 anni, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco ad una trentina di metri di profondità. Seco… - Agenzia_Ansa : Bambino cade in un pozzo a #Gorizia e muore #ANSA - lavocedelne : Tragedia a Gorizia: bambino cade in un pozzo e muore - notizieoggi24 : Gorizia, bambino cade in un pozzo e muore #Gorizia - MarceVann : RT @FQLive: #ULTIMORA Gorizia, bambino precipita in un pozzo al centro estivo. 'È morto' -