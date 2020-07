Fase 3: Ruggieri (Fi), ‘basta task force, parola a governo e Parlamento’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – ‘Basta task force. Ne abbiamo già avuta una tecnico scientifica che ha detto tutto e il suo contrario invadendo i mezzi di informazione in maniera ridicola e portando il governo al disastro nella gestione sanitaria, e spalancando le porte al disastro economico che si profila e di cui dovrebbe rispondere agli italiani. Poi è stata la volta della task force Colao, che non si sa a cosa sia servita, e che ha stilato un piano generico, senza una sola cifra, per poi essere liquidata”. Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, sul suo profilo Facebook. ‘Esistono un governo e, soprattutto, un Parlamento -aggiunge l’azzurro-. Se non li si ritiene in grado di gestire la ricostruzione, se ne ... Leggi su calcioweb.eu

Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, sul suo profilo Facebook. “Esistono un governo e, soprattutto, un Parlamento -aggiunge l’azzurro-. Se non li si ritiene in grado di gestire la ...

