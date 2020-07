Covid, più controlli in negozi e locali: la stretta dell’Arma e l’appello ai giovani (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Esercizi commerciali ma anche discoteche e locali pubblici: arriva puntuale un nuovo piano di controlli da parte dei carabinieri di Salerno che hanno predisposto una serie di interventi, per monitorare l’osservanza delle norme anticontagio, alla luce anche dell’incremento di casi registrati su tutto il territorio della provincia di Salerno ed in modo particolare nel comune capoluogo. Ad annunciarlo, ad Anteprima 24, è il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, Gianluca Trombetti. La risposta dell’Arma arriva anche dopo l’appello del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che non ha esitato ad annunciare la possibilità di imporre l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto. Il comandante Trombetti lancia un appello in ... Leggi su anteprima24

