Coronavirus: migranti violano la quarantena e aggrediscono le Forze dell’Ordine (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’immigrazione prosegue generando un clima molto teso: in nemmeno due giorni, due episodi di violenza a Monza e Agrigento. L’ immigrazione continua ad essere al centro della cronaca. Alle difficoltà di gestire gli sbarchi si somma ora il problema sanitario. Molti dei migranti che arrivano in Italia sono positivi al Covid e il rischio … L'articolo Coronavirus: migranti violano la quarantena e aggrediscono le Forze dell’Ordine proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Basilicata sono 36 i migranti positivi #ANSA - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - TgLa7 : ??#coronavirus : in #Basilicata sono 36 i migranti positivi provenienti dal Bangladesh E sbarcati a #Lampedusa l'11… - Stoico26356790 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, flusso record di migranti: il Friuli dichiara lo stato di pre-allerta - Comemigirano : RT @valy_s: #Covid_19 La ministra #Lamorgese ci ricorda di rispettare le DISTANZE e ricorda ai giovani di indossare la MASCHERINA La minis… -