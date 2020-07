Chiesa Juventus, Paratici pronto all’assalto: sul piatto 4 contropartite (Di mercoledì 22 luglio 2020) Chiesa Juventus – Federico Chiesa è da sempre uno degli obiettivi principali della Juventus di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero è pronto a tentare l’assalto al talentino viola. Ora che la Fiorentina ha praticamente raggiunto la salvezza, dovrà decidere il futuro del suo campione, il cui contratto scade a giugno del 2022. La dirigenza viola dovrà mettere sul piatto un rinnovo a cifre importanti, oltre che costruire una squadra capace di lottare almeno per un posto in Europa. Chiesa Juventus, le ultimissime sulle contropartite Come riporta “Tuttosport” la Juventus continua a monitorare la situazione, del resto è da tempo interessata ... Leggi su juvedipendenza

