Caserma degli orrori di Piacenza: “Illeciti più gravi commessi in epoca Covid” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emergono nuovi dettagli sulla notizia che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana nella giornata di oggi. Una Caserma è stata posta sotto sequestro e 6 Carabinieri sono stati arrestati per numerosi e gravissimi reati, tra cui spaccio e tortura. Un quadro shockante, descritto nei dettagli dal procuratore che ha seguito l’inchiesta e dal gip che disposto la misura di arresto. È emerso anche che i reati peggiori sono stati commessi in piena emergenza Coronavirus. Torture e pestaggi: la Caserma degli orrori di Piacenza Orrore è la parola che più viene accostata a quanto emerso a Piacenza quest’oggi, nella Caserma di via Caccialupo: tremendi reati che sarebbero indegni di per sé, ... Leggi su thesocialpost

