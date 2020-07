Zingaretti “In Europa vinta battaglia contro i sovranisti” (Di martedì 21 luglio 2020) “Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa contro i sovranisti. Grazie al Governo arriveranno centinaia di miliardi di euro per cambiare questo Paese. Ora bisogna fare bene, in fretta e con una visione”. Cosi’ in un video su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. abr/mrv/red <div>Zingaretti “In Europa vinta battaglia contro i sovranisti”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

