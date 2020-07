Top e Flop: Politano l’uomo partita del Napoli. Bastos l’uomo in meno della Lazio (Di martedì 21 luglio 2020) TopDybala (Juventus) elettrico, eclettico, vivace. Rappresenta la luce della Juventus, specie nei momenti difficili. La ciliegina di un’ottima partita è l’assist al bacio servito a Ronaldo per il goal del 2-0. Politano (Napoli) sostituisce un evanescente Callejon al settantesimo minuto. E’ l’uomo partita. Con una bordata terrificante, nel tempo di recupero, regala 3 punti al Napoli. È il primo goal in maglia azzurra. Rebic (Milan) si intende alla perfezione sia con Ibra che con Hernandez. Crea occasioni, assiste i compagni, inventa giocate deliziose, realizza l’undicesimo goal in campionato. Flop Babacar (Lecce) spettatore non pagante dell’incontro. Viene fermato, in ogni occasione, dalla difesa del grifone. Esce per ... Leggi su ilnapolista

sccolabucci : RT @Goalnews9: GoalNews96 - Ultime sul calcio: #SerieATIM, #topeflop della 34esima giornata - Goalnews9 : GoalNews96 - Ultime sul calcio: #SerieATIM, #topeflop della 34esima giornata - thewatcherpost : Gli effetti del Covid19 sul mercato immobiliare (Top & Flop) Intervista di @PieroTatafiore a Carlo Vanini di… - Alessio_Porcu : Internazionale: Top e flop dal mondo. I protagonisti della settimana - ancilo90 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? JUVENTUS-LAZIO: Top&Flop ???? La Vecchia Signora torna alla vittoria contro la squadra di Inzaghi e vede il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Top Flop Top & Flop Serie A: i 5 acquisti più e meno azzeccati della stagione bwin News Italia Royal Flop: Meghan Markle e Harry sono già in saldo

Da 20 a 13 sterline e 60. È questo il prezzo, scontatissimo, dei segreti di Meghan Markle e Harry. Prezzo che si prevede in ulteriore discesa. Il mitico Finding Freedom, la biografia di Meghan Markle ...

Fantacalcio, top e flop alla 34ª giornata: de Vrij in difesa, Cr7 inarrestabile

In questo spazio, che riproporremo settimanalmente, vogliamo fare il rendiconto delle giornate trascorse, individuando degli step in grado di fissare l'asticella, ed individuare i migliori e peggiori ...

Da 20 a 13 sterline e 60. È questo il prezzo, scontatissimo, dei segreti di Meghan Markle e Harry. Prezzo che si prevede in ulteriore discesa. Il mitico Finding Freedom, la biografia di Meghan Markle ...In questo spazio, che riproporremo settimanalmente, vogliamo fare il rendiconto delle giornate trascorse, individuando degli step in grado di fissare l'asticella, ed individuare i migliori e peggiori ...