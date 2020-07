Sampdoria-Genoa (22 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) Alla ripresa del campionato si pensava che questo derby di fine luglio potesse essere decisivo con entrambe le genovesi coinvolte nella lotta per la salvezza. Invece la Sampdoria si è distaccata dalla zona rossa della classifica con un’estate di altissimo livello e adesso a meno due dal Bologna, dopo la vittoria in rimonta sul campo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

