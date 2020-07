Napoli, riscuoteva pensione della zia morta da quattro anni (Di martedì 21 luglio 2020) Nella provincia di Napoli, una donna è indagata per aver riscosso la pensione della zia deceduta nel 2013. Nel comune di Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, si è scoperto che una signora cinquantenne, riscuoteva da anni la pensione di invalidità di una sua zia morta nel 2013. Adesso la Guardia di Finanza … L'articolo Napoli, riscuoteva pensione della zia morta da quattro anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Piazza Carità, inaugurata la stele a Salvo D'Acquisto restaurata. Il fratello: tanto affetto per lui Festa in piazza Carità a Napoli per l'inaugurazione ufficiale della Stele a Salvo d'Acquisto, il ca ...