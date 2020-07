Napoli, Massimo Ugolini su Matteo Politano: “Non è stato facile il suo inserimento” (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Politano si sta prendendo il Napoli. Conteso tra la Roma e gli azzurri, a gennaio l’esterno è giunto all’ombra del Vesuvio fornendo un’alternativa di tutto rispetto ai titolarissimi. Lo stop del campionato ha congelato le valutazioni sul giocatore, che però è stato protagonista nella finale di Coppa Italia, segnando anche uno dei rigori della vittoria contro un certo Gigi Buffon. Domenica scorsa è arrivato il primo goal con la maglia del Napoli, una perla decisiva che ha consentito agli uomini di Gennaro Gattuso di ritrovare i 3 punti dopo due pareggi di fila. Domani Matteo Politano dovrebbe essere titolare a Parma. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione ... Leggi su calciomercato.napoli

