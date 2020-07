Morta a 82 anni Maria Teresa Lavazza (Di martedì 21 luglio 2020) È Morta oggi Maria Teresa Lavazza, vedova dell’ex numero uno del gruppo, Emilio. Aveva 82 anni. Maria Teresa lascia due figli: Giuseppe, attuale vicepresidente dell’azienda ci caffè, e Francesca, board member del gruppo. Grande filantropa e volontaria, era la presidente piemontese dell’Adisco, l’Associazione Donatrici Italiane del Sangue del Cordone Ombelicale. Era famosa anche per la sua passione per il gioco del bridge, settore in cui vinse numerosi premi internazionali. Nel 1980 fondò il Team Lavazza, “una delle squadre più forti che si siano mai viste”. Mario Bonito L'articolo Morta a 82 anni Maria Teresa ... Leggi su italiasera

SkyTG24 : Morta Maria Teresa Lavazza, vedova di Emilio: aveva 82 anni - Agenzia_Ansa : Morta a 83 anni Maria Teresa #Lavazza #ANSA