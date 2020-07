Milan, Stefano Pioli rinnova ufficialmente: “Felice e orgoglioso della fiducia” (Di martedì 21 luglio 2020) “Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan. Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi”. Queste le parole di Stefano Pioli dopo il rinnovo ufficiale con il Milan fino al 2022. L’annuncio è arrivato a pochi minuti dalla vittoria con il Sassuolo: “Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra – ha proseguito Pioli -. Siamo all’inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre più competitivi”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stefano Verso Sassuolo-Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic titolare? Ecco la decisione” Pianeta Milan SERIE A - Sassuolo-Milan 1-2, Ibrahimovic ridà il quinto posto ai rossoneri nella sera in cui salta Rangnick

Per il Sassuolo, invece, rigore di Ciccio Caputo al minuto quarantadue. Il Milan risale così al quinto posto nella serata in cui l'allenatore Stefano Pioli viene confermato anche per le prossime ...

UFFICIALE - Milan, Pioli rinnova fino al 2022

L'accordo tra il Milan e Rangnick è saltato, il tedesco resterà al Lipsia. Proprio nel post partita di Sassuolo-Milan la società rossonera ha ufficializzato il rinnovo di Stefano Pioli come allenatore ...

