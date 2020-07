Juventus, i tifosi contro Sarri. Bufera sul web per alcuni suoi atteggiamenti (Di martedì 21 luglio 2020) Sarri, i tifosi sono contro di lui Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha scatenato numerose polemiche tra i tifosi bianconeri su tutti i social. Sotto … L'articolo Juventus, i tifosi contro Sarri. Bufera sul web per alcuni suoi atteggiamenti proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

domysr93 : RT @AlessandroPamb2: @forumJuventus Prima l'Inter è stata sempre penalizzata. Sia in passato sia ora. Adesso la Juventus è la migliore. Pri… - AlessandroPamb2 : @forumJuventus Prima l'Inter è stata sempre penalizzata. Sia in passato sia ora. Adesso la Juventus è la migliore.… - michele_cofano : Al netto delle critiche dei vari tifosi, pseudotifosi, agnostici, atei e chi più ne ha più ne metta la Juventus, co… - CalcioJcom : New post: Tifosi Juve contro Bonucci, la foto di De Ligt e Demiral li fa sognare - 1897j : @finoallafine_ve @davideterruzzi Sicuramente! Uno deve capire in quale posto sta. A Napoli se parli di Napoli sei l… -