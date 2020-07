Halo Infinite tra 'rampini', power-up e molto altro in nuovi rumor (Di martedì 21 luglio 2020) Mancano pochissimi giorni e finalmente potremo vedere qualcosa di più su Halo Infinite: il gioco verrà presentato infatti all'evento dedicato ad Xbox Series X, ma a quanto pare in queste ore stanno fioccando moltissimi rumor a riguardo. Un insider, che a quanto pare è molto affidabile, ha pubblicato alcuni dettagli sul gioco di 343 Industries.Parlando sui forum di ResetERA, il noto insider di Xbox Klobrille ha rivelato che il rampino apparirà in Halo Infinite, ma sarà più simile all'attrezzatura presente in Halo 3. Il rampino, tuttavia, svolgerà un ruolo più importante nel multiplayer del gioco. Secondo Klobrille, Halo Infinite Arena tornerà al classico gameplay e ... Leggi su eurogamer

A due giorni di distanza dall’evento Xbox Games Showcase in cui ci sarà anche il nuovo gioco di 343 Industries, si torna a parlare di Halo Infinite, questa volta con nuove informazioni provenienti ...

Nel corso di una discussione intrattenuta con la community di ResetEra, l'insider Klobrille si riallaccia agli ultimi rumor sul rampino di Halo Infinite per offrire nuovi indizi su questo specifico el ...

