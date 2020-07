Giornata campale per i vigili del fuoco: due abitazioni in fiamme (Di martedì 21 luglio 2020) Incendio in una conceria: evitato il peggio 21 luglio 2020 Giornata campale quella odierna per i vigili del fuoco di Avellino, infatti oltre all'incendio della conceria di Solofra fatto in mattinata, ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Giornata campale Giornata campale per i vigili del fuoco: due abitazioni in fiamme AvellinoToday VIDEO/ Fiamme a due abitazioni: vigili del fuoco in azione a Tufo e Montemiletto

Giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino che, oltre all’incendio della conceria di Solofra in mattinata, nel pomeriggio hanno effettuato due interventi per incendi che hanno riguardato abit ...

Calciomercato Milan, confermata anticipazione CM.IT: incontro per Jovic e non solo

Quella di domani sarà una giornata campale per il Milan che prova ad accelerare per garantire all’allenatore della prossima stagione (che sia Rangnick o Pioli) una nuova coppia di attacco. I rossoneri ...

