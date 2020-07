Chiara Nasti esce allo scoperto con il fidanzato Niklas Dorsch (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Nasti è uscita allo scoperto: il suo nuovo fidanzato è Niklas Dorsch, infatti era stata avvistata pochi giorni fa in compagnia del tedesco a Mykonos, ma ora è arrivata l’ufficialità grazie a un post su “Instagram”. Chiara Nasti ha pubblicato delle foto in cui si scambia effusioni con il nuovo fidanzato, accompagnate dall’eloquente didascalia: «Hai sconvolto la mia vita». Niklas Dorsch è un calciatore tedesco di 22 anni, attualmente in forza al FC Heidenheim, squadra di Bundesliga 2, alla pari della nostra Serie B. Smentito così, una volta e per tutte, il gossip su un flirt fra Chiara ... Leggi su people24.myblog

CalcioWeb : Il nuovo amore di #ChiaraNasti è un calciatore: 'hai sconvolto la mia vita', futuro in Italia per il tedesco - - sportli26181512 : Chiara Nasti sexy e 'sconvolta': baci hot con Dorsch, giocatore dell'Heidenheim FOTO: Nuovo fidanzato per Chiara Na… - cmdotcom : Chiara Nasti sexy e 'sconvolta': baci hot con Dorsch, giocatore dell'Heidenheim FOTO - zazoomblog : Chiara Nasti e il calciatore Niklas Dorsch: il debutto social della nuova coppia dell’estate - #Chiara #Nasti… - ohitsGygy : RT @rtamacc: quando criticate Chiara Ferragni penso a quanto vi meritereste un mondo di Damellis e Chiara Nasti che non sa manco farsi un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti Chiara Nasti, che fisico! “Acqua e sapone”, ma qualcuno nota un ‘particolare’ dettaglio SoloGossip.it Nasti-Niklas, baci hot e quel piede...

E calciatore fu. Chiara Nasti, blogger e influencer milionaria - per numero di follower si intende - per molti Instagram-frequentatori @nastilove - si è concessa una vacanza nel mare greco senza veli ...

Chiara Nasti fidanzata con un calciatore, su Instagram la love story dell'influencer partenopea

L'influencer napoletana Chiara Nasti, che ha 1,7 milioni di followers su Instagram ha postato delle foto, sul suo profilo ufficiale, che la ritraggono in una vacanza a Mykonos con Niklas Dorsch, centr ...

E calciatore fu. Chiara Nasti, blogger e influencer milionaria - per numero di follower si intende - per molti Instagram-frequentatori @nastilove - si è concessa una vacanza nel mare greco senza veli ...L'influencer napoletana Chiara Nasti, che ha 1,7 milioni di followers su Instagram ha postato delle foto, sul suo profilo ufficiale, che la ritraggono in una vacanza a Mykonos con Niklas Dorsch, centr ...