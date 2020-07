“Addio vecchia Anna”, Anna Tatangelo si confessa con il follower (Di martedì 21 luglio 2020) Anna Tatangelo, dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, sembra più in forma che mai e ha confessato a un suo follower di essere cambiata. Anna Tatangelo (fonte Instagram @AnnaTatangelo)Mettere la parola fine in qualsiasi relazione, spesso è fonte di rinascita e di crescita, e sembra proprio che per Anna si sia verificato un grande cambiamento. Ormai è trascorso qualche mese da quando lei e Gigi D’Alessio hanno annunciato la loro seprazione, dopo averci riprovato per una seconda volta. Entrambi si sono buttati a capofitto nel lavoro e soprattutto nel cominciare una nuova vita, così come ha fatto Anna che ha cambiato radicalmente anche il suo aspetto ... Leggi su chenews

