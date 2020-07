Vertice Ue, Macron: "Progressi ma ci saranno altre difficoltà" (Di lunedì 20 luglio 2020) Bruxelles, 20 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto molti Progressi (la notte scorsa, ndr) "Ora bisogna entrare nei dettagli. Ci saranno per forza soluzioni di compromesso, ma è necessario mantenere l'ambizione per le nostre grandi politiche europee del futuro, in particolare le politiche sul clima, sul digitale sui giovani" ha aggiunto Macron. L'ambizione europea "di cui abbiamo bisogno è la condizione della nostra solidarietà e di una stabilità della zona euro". "Non presentarci oggi all'appuntamento con lo spirito di compromesso e con l'ambizione significa assumersi il rischio di tornare ai momenti più duri e che alla fine questo non abbia per noi un costo più elevato", ha quindi concluso. Leggi su liberoquotidiano

