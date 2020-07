Trump vs. Fauci: "È un po' allarmista, il virus scomparirà" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto il massimo esperto di malattie infettive Anthony Fauci come “un po’ allarmista” sulla pandemia del coronavirus, ripetendo l’affermazione del febbraio secondo cui il virus “scomparirà”. In un’intervista a ‘Fox News Sunday’, il presidente si È detto sicuro che “alla fine avrò ragione”.La sua dichiarazione arriva mentre la situazione dei contagi di Covid-19 non si arresta negli Usa. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 63.872 nuovi casi di coronavirus e 574 decessi. Il numero totale dei contagi, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, È di oltre 3,7 ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina - Corriere : Ha studiato greco, latino, filosofia e medicina. Julia Roberts lo ha definito «il mio eroe personale», ha lavorato… - boia_er : RT @AdryWebber: NOTIZIONA! Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, a nome del presidente @realDonaldTrump, ha completato un ATTO D'… - ElezioniUsa : Ecco il nostro riepilogo delle notizie in breve della mattina del 20 luglio 2020. - HuffPostItalia : Trump vs. Fauci: 'È un po' allarmista, il virus scomparirà' -