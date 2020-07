Trieste, l’ex fidanzata frequenta un altro uomo: si getta dal sesto piano (Di lunedì 20 luglio 2020) Trieste, l’ex fidanzata frequenta un altro uomo: si getta dal sesto piano. Il 29enne, precipitato da un’altezza di 20 metri, è morto sul colpo Una tragedia si è consumata nelle ultime ore a Trieste. Un ragazzo di 29 anni, in preda ad un raptus di gelosia si è lanciato dal balcone del sesto piano dopo … L'articolo Trieste, l’ex fidanzata frequenta un altro uomo: si getta dal sesto piano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

abollis : RT @il_piccolo: Ventinovenne precipita dal sesto piano dopo aver trovato la ex in casa con un altro. Il volo dopo una lite. Una testimone:… - il_piccolo : Ventinovenne precipita dal sesto piano dopo aver trovato la ex in casa con un altro. Il volo dopo una lite. Una tes… - bolognabasket : Per l'ex #Virtus Frank Gaines c'è l'ipotesi Trieste - il_piccolo : L'ex team manager #Allianz De Benedetto: «#Trieste è unica grande potenziale da sfruttare» - il_piccolo : RT @il_piccolo: Barcola mostra il nuovo volto: debutta oggi la Terrazza a mare. Dopo 10 anni rinasce l’area dell’ex Voce della Luna a #Trie… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste l’ex Trieste, Giovanni Arvedi annuncia la chiusura dell'acciaieria Corriere della Sera