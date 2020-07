Roma, cadono da 20 metri in un cantiere: morti due operai di 29 e 53 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Drammatico episodio avvenuto a Roma. Due operai di 29 e 53 anni sono morti in un cantiere, dopo essere caduti da oltre 20 metri Questa mattina, intorno alle ore 10:45, Piazza Ludovico Cervia (a Roma) è stata teatro di un terribile episodio. Due operai, che si trovavano all’interno di un cantiere edile, hanno fatto un volo … L'articolo Roma, cadono da 20 metri in un cantiere: morti due operai di 29 e 53 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

guidomarchello : Due operai, gli ennesimi, muoiono in un cantiere edile a Roma. Cadono dall'ottavo piano. La politica non si occupa… - infoitinterno : Cadono da venti metri in un cantiere, due operai morti a Roma - Agenpress : Roma. Cadono da 20 metri, muoiono due operai in un cantiere, avevano 29 e 53 anni - italiaserait : Roma, due operai cadono da 20 metri: morti sul colpo - TelevideoRai101 : Roma,cadono da 8° piano. Morti 2 operai -