Milano – Movida violenta nella notte ai Navigli: due feriti gravi (Di lunedì 20 luglio 2020) Due persone sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere rimaste ferite in una rissa alla Darsena. Il più grave è un 30enne pachistano che ha riportato una grave ferita al collo causata probabilmente da un coccio di bottiglia. Torna la Movida violenta a Milano. Due persone sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere rimaste ferite … Leggi su periodicodaily

SkyTG24 : Milano, locali pieni e poche mascherine. FOTO - MiTomorrow : Una nuova rissa lungo i Navigli ?? #mitomorrow #milano #navigli #rissa - Notiziedi_it : Rissa nella movida di corso Garibaldi a Milano: Daspo “fuori contesto” al figlio del capo ultrà - emamarro : RT @Corriere: Movida violenta a Milano, due ricoverati per una rissa sui Navigli - TerrinoniL : Movida violenta a Milano, due ricoverati per una rissa sui Navigli -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Movida Cade in monopattino in zona Movida Milano, non grave Agenzia ANSA Milano, parla l'ambulante buttato nel Naviglio da due giovani: "Non vendo più rose, ho paura di incontrare i miei aggressori"

Sahabuddin non vende più rose. Dalla notte in cui due ventenni lo hanno scaraventato nel Naviglio, senza una parola né un motivo, non è più tornato sui Navigli, tra i tavolini dei bar dove lui e i suo ...

Milano – Movida violenta nella notte ai Navigli: due feriti gravi

Due persone sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere rimaste ferite in una rissa alla Darsena. Il più grave è un 30enne pachistano che ha riportato una grave ferita al collo causata probabilmen ...

Sahabuddin non vende più rose. Dalla notte in cui due ventenni lo hanno scaraventato nel Naviglio, senza una parola né un motivo, non è più tornato sui Navigli, tra i tavolini dei bar dove lui e i suo ...Due persone sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere rimaste ferite in una rissa alla Darsena. Il più grave è un 30enne pachistano che ha riportato una grave ferita al collo causata probabilmen ...