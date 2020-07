Marco Bocci scopre di avere una malattia al cervello dopo un incidente d’auto (Di lunedì 20 luglio 2020) Una strana coincidenza, un terribile incidente d’auto e la scoperta della malattia: Marco Bocci si racconta e svela tutti i retroscena del suo più grande incubo, vissuto e superato nel 2018 e oggi al centro di uno spettacolo teatrale pronto al debutto. Marco Bocci colpito da herpes al cervello Marco Bocci torna su quella malattia che lo ha colpito nel 2018 e che ha scoperto per caso, dopo un terribile incidente in auto: un herpes al cervello che avrebbe potuto avere un esito irreversibile ma che ha superato con coraggio e determinazione, complice il supporto della moglie, Laura Chiatti. Bocci aveva già ... Leggi su thesocialpost

Marco Bocci ha voluto raccontare della sua malattia al cervello, scoperta in seguito a un terribile incidente. Un’esperienza drammatica che l’attore racconterà in un monologo teatrale, “Lo Zingaro”, c ...Il virus Herpes simplex che ha colpito Marco Bocci, provoca il comune herpes labiale. In casi molto rari può raggiungere il nostro cervello attraverso il nervo olfattivo provocando una grave infiammaz ...