Lamorgese dorme e si perde i migranti (Di martedì 21 luglio 2020) Povera Luciana Lamorgese, che figura barbina. Per la visita del ministro dell'interno a Lampedusa, avevano preparato tutto a puntino, svuotando persino l'hotspot di Contrada Imbriacola. Ma l'accoglienza gliel'hanno riservata un bel gruppo di contestatori con tanto di fischi e otto tunisini che sono arrivati clandestinamente in barca nell'isola mentre lei si pavoneggiava con le autorità locali. Ed è in tutta Italia che comincia di nuovo a risuonare l'allarme clandestini, che spuntano da ogni parte. Dalla Sicilia al Friuli, passando per la fuga in Umbria e dall'hotspot di Taranto, in ogni parte della Nazione torna la preoccupazione per un'ondata che è ricominciata con gli sbarchi. Avverte Matteo Salvini: «Solidarietà ai cittadini e ai sindaci del Lazio che rischiano di dover accogliere decine di clandestini con la possibilità di ... Leggi su iltempo

SamGibili1 : RT @AlienoGrigio17: La legge non vale per le #risorseINPS. Gli italiani continuano ad essere sottoposti a un regime di semi-libertà vigilat… - AlienoGrigio17 : La legge non vale per le #risorseINPS. Gli italiani continuano ad essere sottoposti a un regime di semi-libertà vig… - Sage79924769 : Ed il Ministro degli Interni Dr. LAMORGESE dorme beatamente ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - KNunsesa : NON E' CHE LI MOLLANO APPOSTA PER RIFILARCI UN'ALTRO LOCKDOWN?LAMORGESE DORME? - flo_flolady : Ancora... #Lamorgese dorme qualcuno la svegli Stupri Violenze #risorseINPS -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese dorme Migranti sbarcano a Lampedusa durante la visita della Lamorgese ilGiornale.it Lamorgese dorme e si perde i migranti

Povera Luciana Lamorgese, che figura barbina. Per la visita del ministro dell’interno a Lampedusa, avevano preparato tutto a puntino, svuotando persino l’hotspot di Contrada Imbriacola. Ma ...

La Corte Costituzionale boccia il Decreto Salvini (mentre il governo dorme)

È irragionevole la norma che “preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo”: lo stabilisce la Consulta che oggi ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ...

Povera Luciana Lamorgese, che figura barbina. Per la visita del ministro dell’interno a Lampedusa, avevano preparato tutto a puntino, svuotando persino l’hotspot di Contrada Imbriacola. Ma ...È irragionevole la norma che “preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo”: lo stabilisce la Consulta che oggi ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ...