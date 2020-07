Laddaga-Parrucci (PD): Solidarietà a Gruppo Retake Roma Parco degli Acquedotti (Di lunedì 20 luglio 2020) “Da qualche mese al Parco degli Acquedotti opera un nuovo Gruppo di RetakeRoma, che conta già diverse decine di iscritti e agisce quotidianamente per il decoro, la valorizzazione e la legalità all’interno del Parco; evidentemente questa attività comincia a dare fastidio a qualcuno, che opera illecitamente in quel territorio e che vede in questo esempio di cittadinanza attiva una minaccia.” Così in una nota Francesco Laddaga, dell’Assemblea PD Lazio, e Daniele Parrucci, PD Roma. “Da settimane, infatti, quasi sistematicamente dopo ogni intervento di Retake avvengono negli stessi punti episodi vandalici e incendi dolosi, che appaiono con evidenza ... Leggi su romadailynews

