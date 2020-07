Juventus, esonero Sarri anche con scudetto: successore a sorpresa (Di lunedì 20 luglio 2020) esonero Sarri, il tecnico della Juventus non ha convinto società e tifosi, e potrebbe andare via anche in caso di scudetto. Da SkySport lanciano il nome a sorpresa Nonostante sia ad un passo dallo scudetto e ancora in corsa per la Champions League, il futuro dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri sembra più che mai lontano da Torino. Arrivato alla Continassa solo l’estate scorsa, l’ex tecnico di Arezzo, Napoli e Chelsea tra le altre non ha mai convinto la piazza bianconera. Il gioco espresso con il Napoli che ha fatto innamorare tutta Europa arrivando ad un passo dall’impresa scudetto proprio contro la Juve non si è mai visto durante questa stagione, ed in società adesso è ... Leggi su bloglive

