Due giorni di screening sul covid | il sindaco Mastella chiede partecipazione

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Prosegue in queste ore, da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della locale sezione della Protezione Civile, la distribuzione delle schede di adesione allo screening sierologico gratuito e su base volontaria sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da covid-19 in programma presso la struttura sportiva del Palatedeschi giovedì 23 e venerdì 24 luglio (dalle ore 9 alle ore 18). All'indagine epidemiologica promossa dal Comune di Benevento, in collaborazione con l'Università degli studi del Sannio e l'Asl, saranno infatti sottoposti i titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri, i dipendenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Due giorni Sesto: due giorni con i giovani creativi, tra musica ed esposizioni dal vivo Il Giorno Ancora un fine settimana di multe a Livorno: 239 solo per divieto di sosta

LIVORNO. Ancora tante multe sul Romito e sui viali a mare di Livorno. Sempre per la stessa infrazione: il divieto di sosta. Anche nel fine settimana appena trascorso (sabato e domenica) gli agenti ...

Coronavirus in Sicilia, sette positivi a Misterbianco

Sono attualmente 18 i casi positivi riscontrati a Catania, cinque dei quali sono ricoverati al reparto di Malattie infettive del San Marco, l’unico ospedale che ancora ospita pazienti di coronavirus d ...

