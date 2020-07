Calciomercato Inter: obiettivo Chiesa con Nainggolan a Firenze (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Inter, Federico Chiesa osservato e seguito come uno dei giovani più promettenti del futuro, lo sa bene Marotta ed anche Conte Calciomercato Inter, Federico Chiesa osservato e seguito come uno dei giovani più promettenti del futuro, lo sa bene Marotta ed anche Conte. NAINGOOLAN A Firenze- Secondo quanto riportato da La Nazione, l’Inter starebbe spingendo con forza il belga verso Firenze, al fine di arrivare all’attaccante viola. Richiesta? Fra i 60 e i 70 milioni di euro. Cifra che difficilmente si spende ad oggi in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - Gazzetta_it : #Dzeko e quegli #abbracci con #Lukaku: l'#Inter torna alla carica con la #Roma? #RomaInter - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, la proposta al #ManUtd per trattenere #Sanchez - zazoomblog : Calciomercato Inter: Ndombele alternativa a Kantè. Più accessibile - #Calciomercato #Inter: #Ndombele… - ApCalciomercato : Triplo colpo ad agosto: Marotta mette la freccia per Tonali, Emerson e Kumbulla -