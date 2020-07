Bimbo di due anni investito e ucciso dal padre (Di lunedì 20 luglio 2020) Un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dal padre. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il dramma a Bari. Un bambino di due anni è stato investito dall’auto guidata dal padre. L’incidente nel campo rom del quartiere … L'articolo Bimbo di due anni investito e ucciso dal padre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

