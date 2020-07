Ue: +Europa, 'Conte difenda Recovery e accetti cogestione con Bruxelles' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Conte è arrivato debole al negoziato, incapace di decidere sul Mes e di rinunciare a quota 100 pur sapendo che la difficoltà dell'Italia precede il Covid e che la solidarietà tra paesi Ue sarà decisiva. Conte difenda l'entità del Recovery Fund e il ruolo della Commissione ma accetti la ‘cogestione' Roma-Bruxelles dei finanziamenti”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Leggi su iltempo

