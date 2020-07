Sostegno compatto a Conte, anche dall'opposizione. Salvini: questa Ue è solo una banca d'affari (Di domenica 19 luglio 2020) L'Europa dell'unanimità e dei veti non può reggere il passo con i tempi' dice Franceschini, Pd,. Di Unione a rischio parla anche Leu Leggi su tg.la7

AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le tensioni sul sostegno al giornalista del «Fatto», candidato di Pd e 5 stelle in Liguria, tra i grillini torna la c… - TwittGiorgio : RT @LaVeritaWeb: Dopo le tensioni sul sostegno al giornalista del «Fatto», candidato di Pd e 5 stelle in Liguria, tra i grillini torna la c… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le tensioni sul sostegno al giornalista del «Fatto», candidato di Pd e 5 stelle in Liguria, tra i grillini torna la c… - Massimo10489625 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le tensioni sul sostegno al giornalista del «Fatto», candidato di Pd e 5 stelle in Liguria, tra i grillini torna la c… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le tensioni sul sostegno al giornalista del «Fatto», candidato di Pd e 5 stelle in Liguria, tra i grillini torna la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno compatto Sostegno compatto a Conte, anche dall'opposizione. Salvini: questa Ue è solo una banca d'affari TG La7 Sostegno compatto a Conte, anche dall'opposizione. Salvini: questa Ue è solo una banca d'affari

L'Europa dell'unanimità e dei veti non può reggere il passo con i tempi" dice Franceschini (Pd). Di Unione a rischio parla anche Leu ...

Regionali, Tajani: centrodestra compatto, noi pi credibili

Roma, 18 lug. (askanews) - "Stato leggero, basta spreco di risorse pubbliche in mancette elettorali, defiscalizzazione, rilancio delle infrastrutture". A dirlo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza ...

L'Europa dell'unanimità e dei veti non può reggere il passo con i tempi" dice Franceschini (Pd). Di Unione a rischio parla anche Leu ...Roma, 18 lug. (askanews) - "Stato leggero, basta spreco di risorse pubbliche in mancette elettorali, defiscalizzazione, rilancio delle infrastrutture". A dirlo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza ...