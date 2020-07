Sansepolcro: 64enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento, forse suicidio (Di domenica 19 luglio 2020) All'apertura della porta è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 64 anni che era stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Il medico del 118 ha confermato il decesso. Sono quindi intervenuti i carabinieri che conducono le indagini Leggi su firenzepost

SANSEPOLCRO – Omicidio nella notte a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Attorno alle 23.30 è stato dato l’allarme per una persona che non rispondeva e che non apriva la porta del suo appartamento. S ...Il corpo è stato ritrovato ieri sera dai vigili del fuoco dopo l'allerta lanciata da un persone che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima SANSEPOLCRO — Il corpo senza vita di un uomo di 6 ...