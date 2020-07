Mattarella: "Borsellino non si arrese agli attacchi e alle ostilità" (Di domenica 19 luglio 2020) AGI - Quella di Paolo Borsellino è stata una figura di "magistrato esemplare", caratterizzata dalla "ferma volontà di andare avanti, di non arrendersi anche di fronte a rischi, ad attacchi, a incomprensioni e ostilità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio. "Il 19 luglio del 1992 - afferma il capo dello Stato - una terribile esplosione in via D'Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Desidero ricordarli, rinnovando vicinanza e partecipazione al lutto inestinguibile delle loro famiglie". "A distanza di tanti anni - prosegue Mattarella - ... Leggi su agi

