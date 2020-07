Icardi svela: «Ecco quando è nata la mia esultanza» (Di domenica 19 luglio 2020) Mauro Icardi racconta la nascita della sua esultanza: fu in un Juve Stabia-Sampdoria del 12 maggio 2012 Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha riavvolto il nastro dei ricordi e descritto ai canali ufficiali del club parigino la nascita della sua esultanza, risalente al 12 maggio 2012 quando l’argentino segnò la prima rete tra i professionisti nella sfida Juve Stabia-Sampdoria. «La mia esultanza è nata quando ho realizzato il mio primo gol come professionista, è stato il primo istinto che mi è venuto per ascoltare i tifosi e l’ho mantenuto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Icardi svela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Icardi svela