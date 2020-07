Genoa-Lecce, Mancosu calcia alle stelle il rigore: errore clamoroso (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Incredibile errore dal dischetto per Marco Mancosu nel corso di Genoa-Lecce. Il trequartista dei salentini poteva portare in parità la sfida di Marassi con il calcio di rigore assegnato dal Var per il fallo di Perin su Lapadula, ma il giocatore dei giallorossi sbaglia il secondo penalty di fila e stavolta l’errore è davvero pesantissimo in chiave lotta per evitare la retrocessione. In alto il VIDEO dell’errore grossolano. Leggi su sportface

