DisUnione europea

(Dis)Unione europea (Di domenica 19 luglio 2020) Bruxelles, abbiamo un problema. Forse più di uno. Il Consiglio UE, iniziato venerdì 17 luglio, sembra essere molto più nefasto delle aspettative e delle previsione scaramantiche dei giorni scorsi. Lo scontro tra l'Olanda – in rappresentanza dei Paesi frugali, cioè quelli che si sono definiti parsimoniosi in una lettera di qualche settimana fa al Financial Times (Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca (ma anche la Finlandia sembra esser intenzionata a seguire quell'esempio) – e il resto degli Stati Membri non sta portando a un'armistizio, nonostante i tentativi di mediazione fatti da Germania (in parte) e Spagna. Poi c'è l'Italia, che su quegli aiuti del Recovery Fund ha puntato tutto.

