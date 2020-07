Vecchi: «Zaniolo è un giocatore da Premier League, ecco perchè l’Inter l’ha venduto» (Di sabato 18 luglio 2020) Stefano Vecchi, ex allenatore di Zaniolo ai tempi della Primavera dell’Inter, ha parlato del classe ’99 giallorosso. Le sue parole Stefano Vecchi ha parlato di Nicolò Zaniolo, suo ex giocatore ai tempi della Primavera dell’Inter, che domani affronterà i nerazzurri in campionato. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. RICORDI – «Che ricordi ho? Belli. E gli voglio bene. Si vedeva che aveva grandi potenzialità, ma ogni tanto andava stimolato e provocato. Arrivò all’Inter con altre aspettative, pensava di andare subito con Spalletti. In Primavera gli bastava poco per fare la differenza, era devastante». UNO DEI PIÙ FORTI IN EUROPA – «È già sulla buona strada, di ‘99 che hanno fatto quel che ha ... Leggi su calcionews24

LAROMA24 : Vecchi: 'Zaniolo può diventare un top player' #AsRoma - forzaroma : ???#Vecchi: “Devastante a tutto campo, #Zaniolo può diventare un top player” #ASRoma - PagineRomaniste : Stefano #Vecchi: 'I tifosi della Roma mi perdoneranno, ma #Zaniolo è da calcio inglese, da Liverpool' #ASRoma… - internewsit : Vecchi: 'Inter, il gap con la Juventus si riduce. Zaniolo in Primavera...' - - forzaroma : #Zaniolo, l’ex allenatore #Vecchi: “Non si rende ancora conto di quello che sta facendo” #ASRoma -