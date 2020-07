Troppi rigori per fallo di mano? Rizzoli: "Conta la rilevanza, se interrompe un tiro o se esce dall'area..." (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle ultime settimane in Italia si è tanto parlato dei Troppi rigori assegnati quest'anno a causa di un fallo di mano. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Troppi rigori per fallo di mano? Rizzoli: 'Conta la rilevanza, se interrompe un tiro o se esce dall'area...' - ParmaLiveTweet : Rizzoli: 'Esiste un problema relativo ai troppi rigori per falli di mano' - news24_napoli : Rizzoli: “Problema troppi rigori per falli di mano esiste, ragioniamo… - clikservernet : Rizzoli: “Troppi rigori per falli di mano? Il problema c’è, va affrontato tutti insieme” - Noovyis : (Rizzoli: “Troppi rigori per falli di mano? Il problema c’è, va affrontato tutti insieme”) Playhitmusic - -