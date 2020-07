Tensioni al corteo No Tav in Val Susa (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 18 LUG - Momenti di tensione in Valle di Susa nel corso del corteo No Tav. I manifestanti - circa trecento - sono partiti dall'abitato di Giaglione e hanno tentato di forzare, lungo il ... Leggi su corrieredellosport

Tensione in Valle di Susa nel corso del corteo No Tav di oggi pomeriggio. I manifestanti - circa trecento - sono partiti dall'abitato di Giaglione e hanno tentato di forzare, lungo il sentiero ...