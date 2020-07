Stefano De Martino, “l’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro tutto questo lo fa rabbrividire” (Di sabato 18 luglio 2020) Il settimanale Nuovo, nel numero in edicola, dedica ampio spazio al gossip dell’estate: la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il presunto flirt di lui con Alessia Marcuzzi (che in questi giorni sembra aver ritrovato la pace con suo marito Paolo dopo che per mesi si era parlato di una crisi), le ammissioni, le smentite, le foto. Insomma, una soap che non può certo lasciare indifferenti i giornali che si occupano di gossip. E il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha contattato un amico di De Martino: “Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi…”, avrebbe raccontato il ragazzo. Per poi aggiungere: ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Stefano De Martino, “l’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro tutto questo lo fa rabbrividire” - Noovyis : (Stefano De Martino, “l’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro tutto questo lo fa rabbrividire”) Playhitmusic - - infoitcultura : Alessia Marcuzzi a cena con Alfonso Signorini, la battuta: «Stefano De Martino stava pagando il conto» - infoitcultura : Belen Rodriguez a Ibiza senza Antinolfi. E Stefano De Martino è sempre più lontano - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino: la battuta di Alfonso Signorini che fa sorridere tutti -