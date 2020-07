Scuola, il Comunicato Flc Cgil: Bisogna Affrettarsi (Di sabato 18 luglio 2020) “La Scuola deve ripartire in presenza, per tutte e tutti, ma a causa dei ritardi enormi e dell’incertezza sulle risorse, ci troviamo davanti al rischio concreto che a settembre la Scuola riapra in molti, troppi contesti, con la didattica a distanza e con pesanti riduzioni di orario” Questo quanto riporta il Comunicato FLC Cgil. Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC Cgil, dichiara: “Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Governo di fare di più e più in fretta. Nessuna polemica strumentale”. “Se a settembre vogliamo ripartire con la Scuola in presenza per tutti Bisogna fare di più, con maggiore chiarezza, con più coordinamento e più impegno, e noi siamo pronti a fare la ... Leggi su youreduaction

ilvaglio1 : Attività scolastiche, Patto Civico intende conoscere gli impegni programmati dal Comune #scuola #comunedibenevento… - robertotofanel3 : @LorenaLVilla Di Meglio è Gilda. Comunque hanno fatto un comunicato congiunto. Io credo che sia fondamentale che il… - robertotofanel3 : @GregPignataro È giusto, lo condivido assolutamente. Il rientro deve essere in sicurezza per studenti e per chi nel… - FloMassardi : COMUNICATO STAMPA Dote Scuola 2020, contributi a Scuole dell’infanzia autonome. Floriano Massardi (Lega): “Sostegn… - ApssTn : ??????? Anche #Trento avrà un corso di laurea in #medicina. Siglato l'accordo tra @UniTrento e @UniVerona per la prima… -