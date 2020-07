San Giovanni Rotondo: accusa, minaccia la moglie di darle fuoco e le tira contro una bottiglia di birra. Arrestato 53enne Contestati all'uomo atti persecutori per la decisione della donna di iniziare un'altra relazione (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Non accettava che la moglie lo avesse lasciato per intraprendere una relazione con un altro uomo, così un 53enne di San Giovanni Rotondo con precedenti di polizia, ha iniziato a perseguitare la moglie e il compagno di quest’ultima, attraverso aggressioni verbali e fisiche, minacce e danneggiamenti. Ma andiamo con ordine. A fine giugno, la vittima denunciava presso il Comando Carabinieri di San Giovanni Rotondo che dopo anni di continue violenze, aveva deciso di lasciare il marito per andare a vivere con un altro uomo. Tale decisione creava un forte risentimento nell’uomo, il quale iniziava a perseguitare la ... Leggi su noinotizie

Reliquie di San Giovanni Paolo II sono state donate alla residenza sanitaria Regina Mundi di Pollina. Aprendo dalla stampa locale siciliana, che a giugno la Santa Sede ha fatto dono alla struttura di ...

S. Giovanni Rotondo, lasciato dalla moglie la minaccia: «Se non torni ti do fuoco», arrestato

FOGGIA - Non accettava che la moglie lo avesse lasciato per intraprendere una relazione con un altro uomo, così un 53enne di San Giovanni Rotondo con precedenti di polizia, ha iniziato a perseguitare ...

